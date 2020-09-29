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Массу нарушений нашли в томском отеле, где жил Навальный

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Роспотребнадзор провёл проверку в томском Xander Hotel, где жил оппозиционер Алексей Навальный, и обнаружил там 13 нарушений.

Отчёт о проверке опубликован в реестре на сайте Генпрокуратуры РФ. Из результатов следует, гостиница не обеспечила хранение чистой посуды в закрытых шкафах, не соблюла условия хранения еды по видам продукции, использовала для мытья посуды поролоновые и металлические губки, «качественная обработка которых невозможна», в отеле не отведено специальное место для хранения инвентаря для уборки, нет инструкций о правилах мытья посуды.

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Кроме того, в смывах с рук повара в гостиничном ресторане «Вельвет» обнаружили кишечную палочку Enterobacter cloacae. Руководству отеля назначили штрафы.

Навальному стало плохо 20 августа при перелёте из Томска в Москву, он впал в кому. Сейчас оппозиционер уже пришёл в себя. Точно не известно, в чём причина состояния Навального, но сам оппозиционер заявил, что яд «Новичок», которым его якобы отравили, нашли на бутылках из томской гостиницы Xander Hotel, где он жил.

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