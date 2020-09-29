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Армения пригрозила Азербайджану «тотальным оружием»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Армения готова применить против Азербайджана оружие большого радиуса поражения, это станет ответом на применение азербайджанской стороной огнеметных систем, крупнокалиберной артиллерией и установки «Смерч».

«Применение такого рода вооружения меняет логику и объем боевых действий, повышая его на новый уровень. В связи с этим Министерство обороны предупреждает, что армянские вооруженные силы будут вынуждены применить виды вооружения большого радиуса поражения», — написала пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян в Facebook.

По словам Степанян, такое «тотальное оружие» способно уничтожить личный состав, передвижное и стационарное имущество на больших площадях. При этом представитель Минобороны не стала уточнять, какое именно оружие намерен применить Ереван против Азербайджана.

Ранее посол Армении в России Вардан Тоганян заявил, что армянская армия применит в Карабахе ракетные комплексы «Искандер», если Азербайджан будет использовать самолеты F-16, полученные от Турции.

Обострение конфликта в Карабахе началось 27 сентября. После боестолкновений на границе непризнанной республики в Азербайджане и Армении было введено военное положение и объявлена мобилизация.

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