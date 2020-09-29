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Режим повышенной готовности продлили в Бурятии

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Режим повышенной готовности, связанный с распространением коронавирусной инфекции, продлён в Бурятии до 31 октября.

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По информации оперштаба по борьбе с коронавирусом, в республике ещё на месяц остаются под запретом массовые мероприятия, работа заведений общепита и развлекательных центров в ТРК, ночных клубов, театров, кинотеатров, СПА-салонов, соляриев.

Кроме того, в республике продолжает действовать масочный режим в общественных местах и режим самоизоляции для пожилых людей старше 65 лет.

Тема: Распространение коронавируса
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