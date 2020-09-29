АвтоВАЗ в пятый раз поднимет цены на Lada

Весь модельный ряд Lada подорожает на 2-3% с 1 октября. Это уже пятый пересмотр цен на машины в этом году.

Базовая Lada Granta Sedan подорожает на 13 тысяч рублей, Vesta Sedan и Xray — на 14 тысяч рублей, Largus — на 10 тысяч рублей, Lada 4x4 — на 9 тысяч рублей, Niva — на 12 тысяч рублей, приводит «Российская газета» новый прайс.

В среднем модели Lada подорожают на 2-3%. Причину повышения цен завод традиционно не сообщает. Дилеры предполагают, что это связано с увеличенным спросом на продукцию российского бренда.

АвтоВАЗ в текущем году уже четыре раза переписывал ценники. В 2019 году Lada трижды пересматривала стоимость своих машин.