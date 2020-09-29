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Строительство нового моста парализовало левую часть Новосибирска

Источник:
Sibnet.ru
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Сужение проезда возле площади Труда в Новосибирске из-за строительства четвертого моста усугубило заторы на этом участке.

С 14 сентября по 30 декабря на шесть метров строители сузили проезд между площадью Труда и площадью Энергетиков. С 14 сентября по 28 февраля на шесть метров сузили проезжую часть около железнодорожного переезда и на 18 метров расширили круговое движение по площади Энергетиков. Это связано со строительством объектов четвертого моста через Обь.

Сужение дороги и дожди во вторник привели к тому, что постоянная пробка на площади Труда и Станционной стала еще плотней и дольше, она держится не только в часы пик, но и днем. Движение замедлилось и на прилегающих улицах — Ватутина, Широкая, Станиславского.

Четвертый, или Центральный мост через Обь в Новосибирске свяжет Ипподромскую магистраль со Станционной улицей. Общая стоимость объекта вместе с развязками — около 40 миллиардов рублей, 26 из них выделяет федеральный бюджет. Мост будет платным, ориентировочная стоимость проезда по нему — 100 рублей.

Фото: © yandex.ru/maps

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