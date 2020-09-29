Строительство нового моста парализовало левую часть Новосибирска

Сужение проезда возле площади Труда в Новосибирске из-за строительства
четвертого моста усугубило заторы на этом участке.
С 14 сентября по 30 декабря на шесть метров строители сузили
проезд между площадью Труда и площадью Энергетиков. С 14 сентября по 28 февраля
на шесть метров сузили проезжую часть около железнодорожного переезда и на 18 метров
расширили круговое движение по площади Энергетиков. Это связано со строительством объектов четвертого моста через Обь.
Сужение дороги и дожди во вторник привели к тому, что
постоянная пробка на площади Труда и Станционной стала еще плотней и дольше, она
держится не только в часы пик, но и днем. Движение замедлилось и на прилегающих
улицах — Ватутина, Широкая, Станиславского.
Четвертый, или Центральный мост через Обь в Новосибирске свяжет Ипподромскую магистраль со Станционной улицей. Общая стоимость объекта вместе с развязками — около 40 миллиардов рублей, 26 из них выделяет федеральный бюджет. Мост будет платным, ориентировочная стоимость проезда по нему — 100 рублей.