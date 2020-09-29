Больницу в Новосибирске наказали за переполненность COVID-пациентами

Больницу №25 в Новосибирске оштрафовали за то, что там было слишком много заражённых коронавирусом, сообщил Калининский районный суд.

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По информации суда, в больнице, которая ранее работала как COVID-госпиталь, проходила проверка Роспотребнадзора.

«Количество больных коронавирусной инфекцией, а также с подозрением на коронавирусную инфекцию превышало возможно допустимое количество больных, которое может разместить медицинское учреждение ... Также выявлены иные нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в период угрозы распространения новой коронавирусной инфекции», – сказано в сообщении.

Суд назначил больнице штраф в размере 100 тысяч рублей. Постановление в законную силу пока не вступило.