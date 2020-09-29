Загадочное бурление в Черном море вызвало споры в Сети

Отдыхающий заметил необычное явление в море у берегов в Сочи, он выложил видео в Instagram, а пользователи поспорили, что это может быть.

На видео запечатлено активное бурление морской воды без видимых причин. Запись была сделана в районе пляжа «Морская звезда» в микрорайоне Лазаревское. «Как вы думаете, что это за чудо происходит в Черном море?» — спросил автор ролика.

«Канализацию прорвало?», Сливают воду с аквапарка, каждый год одно и то же», «Прорвало глубоководный выпуск очистных», — ответили ему пользователи.

Также комментаторы предположили, что так может прорываться углекислый газ, скопившийся в Черном море, или метан. Некоторые уверены, что это было землетрясение или появление Кракена.