Власти Томска уличили в загрязнении реки

Департамент дорожной деятельности и благоустройства администрации Томска оштрафован за слив нечистот в реку Ушайку, сообщила Томская природоохранная прокуратура.

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По информации ведомства,в оперативном управлении департамента администрации Томска находится ливневая канализация, которая проходит по Комсомольскому проспекту от улицы Лебедева до реки Ушайки. Через эту ливневую канализацию в реку сбрасывают сточные воды.

«Проверка показала, что сброс стоков осуществляется в отсутствие необходимой разрешительной документации: вопреки закону департаментом не получено решение уполномоченного государственного органа о предоставлении водного объекта в пользование», – говорится в сообщении.

Прокурор возбудил в отношении департамента административное дело и назначил штраф в размере 50 тысяч рублей. Постановление в законную силу пока не вступило. Кроме того, департамент будет обязан устранить нарушения.