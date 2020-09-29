Власти Томска уличили в загрязнении реки

Департамент дорожной деятельности и благоустройства администрации Томска оштрафован за слив нечистот в реку Ушайку, сообщила Томская природоохранная прокуратура.
По информации ведомства,в оперативном управлении департамента администрации Томска находится ливневая канализация, которая проходит по Комсомольскому проспекту от улицы Лебедева до реки Ушайки. Через эту ливневую канализацию в реку сбрасывают сточные воды.
«Проверка показала, что сброс стоков осуществляется в отсутствие необходимой разрешительной документации: вопреки закону департаментом не получено решение уполномоченного государственного органа о предоставлении водного объекта в пользование», – говорится в сообщении.
Прокурор возбудил в отношении департамента административное дело и назначил штраф в размере 50 тысяч рублей. Постановление в законную силу пока не вступило. Кроме того, департамент будет обязан устранить нарушения.