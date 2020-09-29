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«Тампа-Бэй» с четырьмя русскими завоевал Кубок Стэнли

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © twitter.com/TBLightning

Хоккейный клуб «Тампа-Бэй Лайтнинг» победил «Даллас Старз» в шестом матче серии финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и завоевал Кубок Стэнли.

Встреча завершилась со счетом 2:0, шайбы забросили Бренден Пойнт и Блейк Коулман. Таким образом, «Тампа» выиграл серию у «Далласа» с результатом 4:2. В предыдущий раз клуб добивался такого успеха в 2004 году.

В составе победителей за Кубок боролись четверо россиян: вратарь Андрей Василевский, нападающий Александр Волков, форвард Никита Кучеров и защитник Михаил Сергачев.

Василевский отразил 20 ударов по своим воротам и оформил шатаут. Кучеров отличился результативной передачей и вышел на 11 место в истории НХЛ по очкам за один плей-офф.

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