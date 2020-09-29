Медикам Абакана поставили первые прививки от коронавируса

Врачи и медицинские сестры Абаканской межрайонной клинической больницы и республиканской клинической больницы имени Г.Я. Ремишевской первыми поставили прививки от коронавируса, сообщает правительство Хакасии.

Первые 42 дозы комбинированной векторной вакцины пришли в середине сентября. Перед началом иммунизации необходимо было подготовить каждый ее этап: препарат требует особых условий хранения и перевозки.

Машины оснащены особыми холодильниками, которые поддерживают необходимую для нежного препарата температуру: минус 18 градусов. До начала вакцинации ампулы хранятся в Республиканском Центре крови в особых условиях.

В первую очередь прививки будут ставить медработникам, трудящимся в зоне риска, оказывающим помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией.

Одно из обязательных условий для проведения вакцинации — эту прививку можно поставить только через 30 дней после введения любой другой вакцины. После получения прививки пациенты будут находиться под амбулаторным наблюдением.

По соглашению с Минздравом России до конца года в республику поступят еще 320 доз вакцины. Отбор пациентов будет произведен по клиническим показателям. Препарат поступит в регион бесплатно.