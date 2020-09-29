Медикам Абакана поставили первые прививки от коронавируса

Врачи и медицинские сестры Абаканской межрайонной
клинической больницы и республиканской клинической больницы имени Г.Я.
Ремишевской первыми поставили прививки от коронавируса, сообщает правительство
Хакасии.
Первые 42 дозы комбинированной векторной вакцины пришли в
середине сентября. Перед началом иммунизации необходимо было подготовить каждый
ее этап: препарат требует особых условий хранения и перевозки.
Машины оснащены особыми холодильниками, которые поддерживают
необходимую для нежного препарата температуру: минус 18 градусов. До начала
вакцинации ампулы хранятся в Республиканском Центре крови в особых условиях.
В первую очередь прививки будут ставить медработникам,
трудящимся в зоне риска, оказывающим помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией.
Одно из обязательных условий для проведения вакцинации — эту
прививку можно поставить только через 30 дней после введения любой другой
вакцины. После получения прививки пациенты будут находиться под амбулаторным
наблюдением.
По соглашению с Минздравом России до конца года в республику
поступят еще 320 доз вакцины. Отбор пациентов будет произведен по клиническим
показателям. Препарат поступит в регион бесплатно.