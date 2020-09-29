Новосибирские улицы попали в топ самых красивых

Новосибирск попал в десятку городов страны, где красивее всего гулять вечерами и ночами.

Россиян опросил в соцсетях сервис бронирования жилья Tvil.ru, чтобы выяснить, в каких городах самые красивые улицы для вечерних и ночных прогулок.

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Почти половина опрошенных (более 44%) выбрали самыми красивыми улицы Санкт-Петербурга. Второе место разделили Ялта и Сочи, третьей стала Москва.

Новосибирск занял седьмую позицию в топ-10 – за него проголосовали около 2% опрошенных, но город стал единственным из Сибири, попавшим в рейтинг.