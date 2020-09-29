Первый снег выпал в Новосибирске в предпоследний день сентября, такое явление типично для местного климата, сообщил Sibnet.ru пресс-секретарь Западно-Сибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.

«У нас в последней пятидневке сентября довольно часто бывают волны холода с выпадением дождя и мокрого снега. Это вполне совпадает с частыми событиями сибирской природы… Наступила пора наблюдать полет белых мух», — сказал Ягудин.

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Он добавил, что самое ранее выпадение снега встречалось в Новосибирской области 5 сентября 1968 года.

По его словам, первый снег в Новосибирске связан с тем, что в регионе проходит холодный атмосферный фронт, «северо-западные потоки несут волны холодного воздуха».

«Мы предполагаем, что завтра будет понижение температуры, особенно ночью. Утром будет до минус 5 градусов. 1 октября также ожидается дождь и мокрый снег, особенно ночью», — сказал синоптик.