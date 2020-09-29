НАВЕРХ

Первый снег выпал в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
848 0

Первый снег выпал в Новосибирске в предпоследний день сентября, такое явление типично для местного климата, сообщил Sibnet.ru пресс-секретарь Западно-Сибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.

«У нас в последней пятидневке сентября довольно часто бывают волны холода с выпадением дождя и мокрого снега. Это вполне совпадает с частыми событиями сибирской природы… Наступила пора наблюдать полет белых мух», — сказал Ягудин.

#Природа
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО

Он добавил, что самое ранее выпадение снега встречалось в Новосибирской области 5 сентября 1968 года.

По его словам, первый снег в Новосибирске связан с тем, что в регионе проходит холодный атмосферный фронт, «северо-западные потоки несут волны холодного воздуха».

«Мы предполагаем, что завтра будет понижение температуры, особенно ночью. Утром будет до минус 5 градусов. 1 октября также ожидается дождь и мокрый снег, особенно ночью», — сказал синоптик.

Еще по теме
Загадочное бурление в Черном море вызвало споры в Сети
Власти Томска уличили в загрязнении реки
Место для мусора в сибирских регионах подошло к концу
Домашний скот оказался вреднее автомобилей
смотреть все
Новосибирск #Гео #Природа
КАРТИНА ДНЯ
•
Путину назвали основную причину заражения коронавирусом
•
Турецкий истребитель сбил Су-25 ВВС Армении
•
Евро впервые с января 2016 года превысил 93 рубля
•
Госдума поддержала запрет на провоз более 600 сигарет
Подробности
•
Новые штрафы для водителей: за шины и ксенон
•
Лифты и налоги: уголовные дела сына экс-губернатора Левченко
•
Промокод Wink: где получить и как активировать
•
«Ростелеком Лицей»: учимся и сдаем экзамены дистанционно
Как это работает
•
Библиотека в кармане: как работают книги Ростелекома
•
Разбился градусник: правда и мифы о вреде ртути
•
Большая игра: окунись в мир развлечений с Ростелеком
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
НОВОСТИ СИБИРИ
Вопрос о вотуме недоверия Хорохордину сочли частным мнением
Сибирь 29.09.2020 21:12
Гостиница сгорела в центре Новосибирска
Сибирь 29.09.2020 20:24
Депутаты Республики Алтай решили «уволить» губернатора
Сибирь 29.09.2020 17:58
Театр Афанасьева получил 250 млн рублей на реконструкцию
Сибирь 29.09.2020 17:17
Самое популярное
Асмус снова засветилась в откровенной сцене в трейлере «Китобоя»
4240
Космонавтам на орбите выдадут оружие
3369
Секретную тему оформления нашли в Windows XP
3328
ТВ и фильмы: как смотреть Wink бесплатно?
3311
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Путину назвали основную причину заражения коронавирусом
•
Турецкий истребитель сбил Су-25 ВВС Армении
•
Евро впервые с января 2016 года превысил 93 рубля
•
Госдума поддержала запрет на провоз более 600 сигарет
Как это работает
•
Библиотека в кармане: как работают книги Ростелекома
•
Разбился градусник: правда и мифы о вреде ртути
•
Большая игра: окунись в мир развлечений с Ростелеком
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Промокод Wink: где получить и как активировать
•
«Ростелеком Лицей»: учимся и сдаем экзамены дистанционно
•
Облачные игры: стать геймером без мощного компьютера
•
Умная колонка Ростелекома: как «Маруся» управляет телевидением
•
Выбираем школьный ноутбук: чего достаточно для учебы?
•
Большая игра: окунись в мир развлечений с Ростелеком
Мультимедиа
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Военный самолет с курсантами разбился на Украине
29
Американский эксперт предсказал скорое обрушение курса доллара
25
МИД посчитал «постановкой» отравление Навального
24
Макрон призвал Лукашенко уйти в отставку
23
Умер один из выживших при крушении Ан-26 на Украине
18