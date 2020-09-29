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Омским пенсионерам посоветовали не выходить на улицу

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Масочный режим продлили в Омской области до конца октября в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией, сообщила администрация региона. Пенсионерам посоветовали не покидать дома.

По словам главного санитарного врача региона Александра Криги, эпидемиологическая обстановка в регионе оценивается как нестабильная. За последние две недели было официально зарегистрировано 835 новых случаев заражения.

Наибольший показатель заболеваемости фиксируется в возрастной группе старше 65 лет и составляет 84,8 на 100 тысяч человек. Оперштаб рекомендовал работодателям переводить работников этой возрастной категории на дистанционный формат, а самим пенсионерам не покидать свои дома без необходимости.

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«Очень бы хотелось, чтобы люди старшего возраста поберегли себя, свое здоровье и старались меньше находиться в общественных местах. А если есть необходимость выйти из дома, получить услуги, то обязательно нужно соблюдать масочный режим и дистанцию. Это те требования, которые легко выполнимы и обеспечивают защиту от заражения», – прокомментировал Крига.

Кроме того, оперштаб усилит контроль соблюдения масочного режима в общественных местах – будут проводиться ежедневные рейды.

Тема: Распространение коронавируса
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