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Место для мусора в сибирских регионах подошло к концу

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Счётная палата РФ проанализировала данные о состоянии мусорных полигонов в регионах страны – наиболее неблагополучная ситуация в Магаданской области, Бурятии и Забайкалье.

«Несмотря на начатую в 2019 году реформу обращения с отходами, ситуация в этой сфере пока остается неблагополучной. Уровень переработки отходов не превышает 7%, а более 90% по-прежнему направляется на полигоны и свалки, которые зачастую не отвечают требованиям природоохранного законодательства и отравляют воздух, воду и почву», – сказано в сообщении Счётной палаты.

При существующих темпах роста объемов отходов (1–2% в год) в 32 регионах страны мощности мусорных полигонов, по информации Счётной палаты, будут исчерпаны до 2024 года, а в 17 из них – до 2022 года.

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«При этом возможностей создать новые полигоны у большинства регионов просто нет», – уточняется в сообщении.

В список наиболее неблагополучных регионов попали Бурятия, Забайкальский край, Омская и Новосибирская области. Согласно данным исследования, место на полигонах Бурятии и Забайкалья кончится примерно через месяц, в Омской и Новосибирской областях его осталось примерно на год.

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