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«Человек-магнитофон» из Иркутска выступил в «Удивительных людях»

Источник:
Sibnet.ru
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Иркутянин Борис Голик обладает уникальной способностью воспроизводить русские и иностранные слова, песни и даже мелодии в обратном порядке. В новом сезоне проекта «Удивительные люди» он устроил баттл с Андреем Демидовым из Барнаула.

Голик прославился на всю страну после участия в первом сезоне «Удивительных людей. В пятом сезоне он вернулся, чтобы сразиться в баттле с другим «человеком-магнитофоном».

Участники баттла поочередно прочитали рэп задом наперед. Затем для зрителей прокрутили запись в обратном, правильном порядке. Оба участника точно и четко зачитали свой текст, поэтому судья состязания рэпер Лигалайз предложил определить победителя зрительному залу. Более громких аплодисментов удостоился Борис Голик.


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