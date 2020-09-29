Омский губернатор подарил Лукашенко танк из кости мамонта

Губернатор Омской области Александр Бурков встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и подарил ему танк из кости мамонта.

Встреча состоялась в понедельник, сообщает сайт президента Белоруссии. «Для меня все, что за Уралом, – это романтика. Думаю, в будущем году мне удастся побывать в основных точках России, в Сибири в том числе», – заявил Лукашенко.

Представители Белоруссии и Омской области договорились об экономическом сотрудничестве. В этом году товарооборот снизился и, по словам Лукашенко, нужно стремиться достигать оборота в 100 миллионов долларов в год.

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Кроме того, президент Белоруссии заявил о готовности сотрудничать с Омской областью в таких сферах, как промышленная кооперация, экспорт технологий и услуг, создание совместных сборочных производств, сервисных центров.

Во время встречи Бурков вручил Лукашенко необычный подарок: модель танка Т-80БВМ, сделанную из кости мамонта, найденной в Усть-Ишимском районе Омской области.