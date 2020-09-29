Путин призвал вместе противостоять коронавирусу

Президент России Владимир Путин призвал граждан не расслабляться и следовать рекомендациям врачей, чтобы избежать масштабных ограничений, связанных с коронавирусом.

«Я еще раз хотел бы обратиться ко всем нашим гражданам: риски, дорогие друзья, сохраняются. Хочу попросить вас помнить об этом и проявлять максимальную ответственность и за себя, и за тех, кто рядом с вами. Прошу вас соблюдать все рекомендации врачей и специалистов — это нужно для безопасности, для защиты вашего здоровья», — заявил Путин на заседании президиума Госсовета РФ, его речь опубликована на сайте Кремля.

Президент отметил, что борьба с эпидемией еще далеко не закончена, но сейчас об «этой опасной болезни» известно гораздо больше, и в России знают, «как действовать, как строить профилактическую работу».

«Но сейчас именно от каждого зависит результат наших общих усилий по борьбе с распространением инфекции, чтобы не пришлось вновь, как весной, прибегать — я уже говорил об этом совсем недавно — к весьма чувствительной для экономики и обременительной для людей масштабной практике ограничений», — сказал Путин.

По данным на 28 сентября, суточный COVID-прирост в стране вырос до 8 135. Скончался за сутки от вируса 61 человек, общее число жертв COVID-19 в РФ достигло 20 385.