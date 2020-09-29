НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Левченко прокомментировал арест сына

Источник:
Sibnet.ru
1146 5
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Экс-губернатор Иркутской области Сергей Левченко прокомментировал арест своего сына Андрея, которому предъявили обвинение в мошенничестве. По мнению коммуниста, причины – исключительно политические.

По версии следствия, в 2017 году директор ООО «Звезда» Олег Хамуляк «вместе с иными лицами» предоставили в адрес министерства по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области заведомо подложные документы на участие в отборе подрядчиков для ремонта лифтов. Затем Хамуляк совместно с Левченко заключил с зарубежной компанией договор на поставку в Иркутск лифтового оборудования на общую сумму более 167 миллионов рублей. 

Потом они создали другую компанию, с помощью которой цена ремонта необоснованно увеличилась до 319,6 миллиона рублей. В Фонд капитального ремонта регулярно предоставляли документы, содержащие заведомо завышенную стоимость оборудования ремонтных работ. В результате Иркутской области был причинен ущерб более чем на 185 миллиона рублей.

«Я должен сказать, что дело по этой компании заведено, насколько я помню, в феврале 2019 года. Прошло уже более 18 месяцев и, насколько я читал постановление следователя, 20 августа уже истек срок. И вот эти сегодняшние действия уже за пределами истекшего срока. Это во-первых. Во-вторых, если посмотреть какое касательство имеет Андрей к этому либо я. Но я тем более никакого касательства к этой компании не имею. Андрей тоже никогда не был ни учредителем, ни работником этой компании. Конечно, причины или поводы – чисто политические», – сказал Сергей Левченко в своём видеообращении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЛифты и налоги: уголовные дела сына экс-губернатора Левченко

По его словам, причина в том, что экс-губернатору планировалось передать полномочия депутата Государственной думы, а также выборы, где КПРФ показала хороший результат.

«Сегодня правящему режиму просто страшно представить, что будет происходить после того, как всем станет очевидно социально-экономическое падение Иркутской области по сравнению с тем периодом, когда работал я», – добавил Левченко.

Вечером в понедельник Андрею Левченко предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. По месту жительства и работы Андрея Левченко, а также у его отца прошли обыски.

«У меня в квартире были проведены обыски, как написано в постановлении следователя, в связи с тем, есть ли у меня какие-то черновики или документы по компании «Звезда». Естественно, что никаких черновиков и документов у меня нет. Изъяли ряд документов, связанных с работой правительства, города Усолья, территорией опережающего социально-экономического развития и так далее. Ну и с тем, что связано с соглашением Иркутской области с республикой Беларусь», – прокомментировал экс-губернатор.


Еще по теме
Вопрос о вотуме недоверия Хорохордину сочли частным мнением
Депутаты Республики Алтай решили «уволить» губернатора
Власти Томска уличили в загрязнении реки
Омский губернатор подарил Лукашенко танк из кости мамонта
смотреть все
Политика #Местная власть #Громкое дело
КАРТИНА ДНЯ
•
Путину назвали основную причину заражения коронавирусом
•
Турецкий истребитель сбил Су-25 ВВС Армении
•
Евро впервые с января 2016 года превысил 93 рубля
•
Госдума поддержала запрет на провоз более 600 сигарет
Подробности
•
Новые штрафы для водителей: за шины и ксенон
•
Лифты и налоги: уголовные дела сына экс-губернатора Левченко
•
Промокод Wink: где получить и как активировать
•
«Ростелеком Лицей»: учимся и сдаем экзамены дистанционно
Как это работает
•
Библиотека в кармане: как работают книги Ростелекома
•
Разбился градусник: правда и мифы о вреде ртути
•
Большая игра: окунись в мир развлечений с Ростелеком
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Вопрос о вотуме недоверия Хорохордину сочли частным мнением
Сибирь 29.09.2020 21:12
Гостиница сгорела в центре Новосибирска
Сибирь 29.09.2020 20:24
Депутаты Республики Алтай решили «уволить» губернатора
Сибирь 29.09.2020 17:58
Театр Афанасьева получил 250 млн рублей на реконструкцию
Сибирь 29.09.2020 17:17
Самое популярное
Асмус снова засветилась в откровенной сцене в трейлере «Китобоя»
4240
Космонавтам на орбите выдадут оружие
3369
Секретную тему оформления нашли в Windows XP
3328
ТВ и фильмы: как смотреть Wink бесплатно?
3311
Обсуждение (5)
КАРТИНА ДНЯ
•
Путину назвали основную причину заражения коронавирусом
•
Турецкий истребитель сбил Су-25 ВВС Армении
•
Евро впервые с января 2016 года превысил 93 рубля
•
Госдума поддержала запрет на провоз более 600 сигарет
Как это работает
•
Библиотека в кармане: как работают книги Ростелекома
•
Разбился градусник: правда и мифы о вреде ртути
•
Большая игра: окунись в мир развлечений с Ростелеком
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Промокод Wink: где получить и как активировать
•
«Ростелеком Лицей»: учимся и сдаем экзамены дистанционно
•
Облачные игры: стать геймером без мощного компьютера
•
Умная колонка Ростелекома: как «Маруся» управляет телевидением
•
Выбираем школьный ноутбук: чего достаточно для учебы?
•
Большая игра: окунись в мир развлечений с Ростелеком
Мультимедиа
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Топ комментариев

лачинов

Смешно. Ведь если верить статистике, то Европа в большей мере страдает от пандемии. В Америке вообще...

Saw77

вначале уничтожили медицину.....

Uynachalnica

ЦитатаПутин призвал вместе противостоять коронавирусу - это как, я к нему в новоогарево, или он ко мне...

ftt-07-077-00777

Как же Земля не поджарилась в конце 19 века, когда всё было на конной тяге, а коров было десятки миллионов?...

klopman

Ух! Ажно дух захватило! А ежели крышку прибить и при копать чутка, ну так, на пол-метра, на пол-часика!...