Левченко прокомментировал арест сына

Экс-губернатор Иркутской области Сергей Левченко прокомментировал арест своего сына Андрея, которому предъявили обвинение в мошенничестве. По мнению коммуниста, причины – исключительно политические.

По версии следствия, в 2017 году директор ООО «Звезда» Олег Хамуляк «вместе с иными лицами» предоставили в адрес министерства по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области заведомо подложные документы на участие в отборе подрядчиков для ремонта лифтов. Затем Хамуляк совместно с Левченко заключил с зарубежной компанией договор на поставку в Иркутск лифтового оборудования на общую сумму более 167 миллионов рублей.

Потом они создали другую компанию, с помощью которой цена ремонта необоснованно увеличилась до 319,6 миллиона рублей. В Фонд капитального ремонта регулярно предоставляли документы, содержащие заведомо завышенную стоимость оборудования ремонтных работ. В результате Иркутской области был причинен ущерб более чем на 185 миллиона рублей.

«Я должен сказать, что дело по этой компании заведено, насколько я помню, в феврале 2019 года. Прошло уже более 18 месяцев и, насколько я читал постановление следователя, 20 августа уже истек срок. И вот эти сегодняшние действия уже за пределами истекшего срока. Это во-первых. Во-вторых, если посмотреть какое касательство имеет Андрей к этому либо я. Но я тем более никакого касательства к этой компании не имею. Андрей тоже никогда не был ни учредителем, ни работником этой компании. Конечно, причины или поводы – чисто политические», – сказал Сергей Левченко в своём видеообращении.

По его словам, причина в том, что экс-губернатору планировалось передать полномочия депутата Государственной думы, а также выборы, где КПРФ показала хороший результат.

«Сегодня правящему режиму просто страшно представить, что будет происходить после того, как всем станет очевидно социально-экономическое падение Иркутской области по сравнению с тем периодом, когда работал я», – добавил Левченко.



Вечером в понедельник Андрею Левченко предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. По месту жительства и работы Андрея Левченко, а также у его отца прошли обыски.

«У меня в квартире были проведены обыски, как написано в постановлении следователя, в связи с тем, есть ли у меня какие-то черновики или документы по компании «Звезда». Естественно, что никаких черновиков и документов у меня нет. Изъяли ряд документов, связанных с работой правительства, города Усолья, территорией опережающего социально-экономического развития и так далее. Ну и с тем, что связано с соглашением Иркутской области с республикой Беларусь», – прокомментировал экс-губернатор.