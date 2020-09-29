Тысяча школьников в Забайкалье перешли на удаленку из-за вируса

Две школы в Краснокаменске и Петровск-Забайкальском полностью переведены на дистанционное обучение из-за ситуации с коронавирусом, сообщила зампредседателя правительства Забайкальского края Татьяна Цымпилова.

«Из-за коронавируса полностью ограничено посещение двух школ, суммарное количество учеников – 961. Частично введены ограничения в 19 группах в 17 дошкольных образовательных учреждениях, закрыт один детский сад в Агинском. В 20 школах введены ограничения по классам. Из-за гриппа и ОРВИ частично классы в шести школах находятся на удаленном обучении», — сказала вице-премьер.

По данным на 28 сентября, в Забайкальском крае число случаев заражения коронавирусной инфекцией достигло 6,1 тысячи человек. Общее количество летальных случаев – 68.