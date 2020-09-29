Стала известна дата премьеры сериала «Территория» на канале ТНТ

Мистический сериал «Территория» выйдет на канале ТНТ с 12
октября, сообщила пресс-служба телеканала.
По сюжету сериала «Территория», 19-летний Егор Чудинов отправляется
на поиски своих родителей, которые не выходят на связь уже больше пяти суток.
Вместе со своим дядей, патологоанатомом Николаем, и еще с двумя попутчицами,
студентками-филологами Таней и Надей, они отправляются в Пермский край.
Место, куда направляются герои, хранит свою тайну. Там не
любят чужаков и живут по своим правилам. Каждый день Егор продвигается вглубь территории,
встречается с суевериями и получает знаки не переступать черту, но желание
найти родителей и узнать, как понурые деревни и села Урала связаны с событиями
его детства, оказывается сильнее. Поверив в существование потустороннего, путники
поймут, что дороги назад уже нет.
Сериал состоит из восьми эпизодов, в «Территории» снялись с
Глеб Калюжный, Андрей Мерзликин, Ася Чистякова и Алексей Розин.