Стала известна дата премьеры сериала «Территория» на канале ТНТ

Мистический сериал «Территория» выйдет на канале ТНТ с 12 октября, сообщила пресс-служба телеканала.

По сюжету сериала «Территория», 19-летний Егор Чудинов отправляется на поиски своих родителей, которые не выходят на связь уже больше пяти суток. Вместе со своим дядей, патологоанатомом Николаем, и еще с двумя попутчицами, студентками-филологами Таней и Надей, они отправляются в Пермский край.

Место, куда направляются герои, хранит свою тайну. Там не любят чужаков и живут по своим правилам. Каждый день Егор продвигается вглубь территории, встречается с суевериями и получает знаки не переступать черту, но желание найти родителей и узнать, как понурые деревни и села Урала связаны с событиями его детства, оказывается сильнее. Поверив в существование потустороннего, путники поймут, что дороги назад уже нет.

Сериал состоит из восьми эпизодов, в «Территории» снялись с Глеб Калюжный, Андрей Мерзликин, Ася Чистякова и Алексей Розин.

«Территория» стартует на ТНТ с 12 октября в 22.00.