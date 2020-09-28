Курс евро впервые с 2016 года превысил 92 рубля

Рубль ускорил снижение к основным зарубежным валютам, следует из данных Московской биржи.

Курс евро в ходе торгов на Мосбирже вырос на 1,2% к уровню закрытия предыдущей сессии и достиг отметки в 92,02 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки.

В последний раз евро поднимался выше 92 рубля. в январе 2016 года. К 16.36 мск евро замедлил рост до 1,15% и находился на уровне 91,98 рубля. Курс доллара рос на 0,75% — до 78,8 рубля, приводит ТАСС данные биржи.

Стоимость декабрьского фьючерса на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне опускается на 0,09% — до 42,36 доллара за баррель. Нефть сорта WTI дешевеет на 0,1% и торгуется на уровне 40,21 доллара за баррель.