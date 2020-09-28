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Финал «Сверхъестественного» станет лебединой песней Винчестеров

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из сериала «Сверхъестественное»

Последний двухчасовой эпизод сериала «Сверхъестественное», продолжавшегося 15 лет, будет посвящен личной истории братьев Дина и Сэма Винчестеров, сообщил сценарист и продюсер шоу Эндрю Дабб.

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По данным портала Screenrant, завершение истории братьев – это деликатный и необходимый шаг для достойного завершения шоу. В недавнем интервью сценариста спросили, могут ли фанаты ожидать финала с уклоном на историю братьев. Видимо, ответ был положительным.

Дабб подтвердил, что большая часть экшн-сцен и мифологии сериала придется на 19, предпоследний, эпизод. А финал сосредоточится на братьях и завершении их семейной истории.

«Мы завершаем большую часть нашей мифологии в 19-м эпизоде, 20-й эпизод больше основан на персонажах, он больше касается Сэма, Дина и семьи, которую они построили вокруг себя, чем очередного деле недели», – сказал сценарист.

Несмотря на яркую историю и образы сериала, его привлекательность всегда была сосредоточена на главных персонажах и их личностном росте. Понимание того, что сценаристы видят это и в последнем эпизоде отдают приоритет теме семьи, наверняка понравится фанатам, следившим за историей братьев на протяжении 15 лет. Не останутся в стороне и те, кто «ценит звездную химию между Эклсом, Падалеки и их партнером по фильму Мишей Коллинзом».

Новость о финале сезона, посвященному Винчестерам и их истории, обрадовала фанатов, которые ждут последних серий с некоторой тревогой после того, как Дженсен Эклс, исполнитель роли Дина Винчестера, заявил, что завершение шоу будет неоднозначным и понравится далеко не всем. Часть поклонников заподозрила в этой фразе намек на несчастливую развязку или даже трагедию для братьев или одного из них.

«Независимо от того, как прозвучит лебединая песня шоу, прощание обязательно будет горько-сладким. Мальчики Винчестеры многое пережили за последние пятнадцать лет – от многочисленных смертей и путешествий в ад, воскрешений и дуэлей с дьяволом до апокалипсисов и альтернативных измерений. Стойкие сторонники шоу оставались с ними на каждом этапе пути. Это явно много значит для Эклса и Падалеки», – считают авторы статьи.

Сериал стартовал 13 сентября 2005 года. В этом году завершились съемки последнего 15 сезона. Это самый длинный сериал канала CW. Ранее актеры выложили в социальных сетях фотографии последнего съемочного дня и тепло попрощались с сериалом. Последние серии начнут показывать 8 октября и закончат 19 ноября. Перед финальным эпизодом зрителей ждет ретроспективный показ отрывков шоу.



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