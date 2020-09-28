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Экзоскелет для штурмовых операций создадут в России

Источник:
РИА Новости
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Российские конструкторы создают экзоскелет «Щитовик», сообщил заместитель генерального директора по спецпроектам компании-разработчика этой технологии «Ростех — Доверенные платформы — Робототехнические комплексы» Максим Скоков.

Экзоскелет — снаряжение, увеличивающее физические способности солдата. Так, «Щитовик» должен облегчить вес тяжелых бронированных щитов, применяемых во время штурмов.

«В спецподразделениях во время штурма есть оперативник, несущий перед собой большой бронированный щит, он им закрывает себя и идущих сзади товарищей. Его задача — медленное передвижение, вызов огня на себя и защита других спецназовцев. Вес такого щита может достигать 45 килограммов, экзоскелет "Щитовик" позволяет снизить эту нагрузку», — сказал в интервью РИА Новости Скоков.

На вооружении российской армии уже есть экзоскелет «Ратник», предназначенный для повышения защищенности военнослужащих, их мобильности, маневренности и эффективности в различных видах боевых операций.

Кроме того, к 2025 году российские инженеры готовятся представить новое поколение костюма, которое получит название «Сотник». Это будет аналог предыдущей модели, со специальной окраской и возможностью установки разведывательных микродронов.

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