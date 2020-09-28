Гонщик справился со взрывом шины на скорости 269 км/ч. ВИДЕО

Шина гоночной машины взорвалась на скорости 269 километров в час, но пилот смог удержать автомобиль — видео опубликовано в Instagram.

На видео попал заезд по итальянскому автодрому Мизано на гоночной Ferrari 488 Challenge Evo. По какой причине и на каком именно колесе взорвалась шина — не уточняется.

Пользователь @powerslidelover — скорее всего, пилот гоночной команды Rossocorsa Racing, принадлежащий компании-дилеру Ferrari и Maserati.

Спорткар 488 Challenge Evo оснащен 660-сильным V8 объемом 3,9 литра. Машина разгоняется до 100 километров в час за три секунды, до 200 километров в час — за 8,3 секунды.