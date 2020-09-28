Саммит лидеров G20 из-за пандемии пройдет в необычном формате

Саммит Группы двадцати под председательством короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда будет проходить с 21 по 22 ноября в онлайн-формате.

«Саммит G20 2020 года пройдет в виртуальном формате 21-22 ноября. Предстоящий саммит G20 будет сосредоточен на защите жизни людей и восстановлении [экономического] роста. Для этого будут рассмотрены вскрывшиеся во время пандемии уязвимые места и заложены основы для светлого будущего», — приводит ТАСС заявление организаторов саммита.

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В заявлении подчеркивается роль, которую государства Группы двадцати сыграли в борьбе с пандемией. Помимо 21 миллиарда долларов, вложенных ими в производство и распределение вакцины и обеспечение доступа населения к лечению, страны «двадцатки» выделили 11 триллионов долларов на поддержку мировой экономики.

Кроме проблем, связанных с коронавирусом, на саммите будет обсуждаться ряд других вопросов, в частности инновации.