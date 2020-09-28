Коронавирус заставил сибиряков платить за все через интернет

Количество онлайн-операций по банковским картам с начала самоизоляции в регионах Сибири выросло почти вдвое, сообщила пресс-служба Сибирского управления Банка России.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Вуз в Новосибирске перешел на удаленку из-за коронавируса

По информации банка, с апреля по июнь 2020 года количество онлайн-операций по картам выросло на 70%. Всего жители Сибири за этот период совершили 180,5 миллиона дистанционных операций на сумму 201,7 миллиарда рублей.

«Количество онлайн-операции с картами во время режима самоизоляции увеличилось во всех регионах Сибири. При этом наибольший рост таких транзакций наблюдался в национальных республиках. В Тыве, Алтае и Хакасии зафиксировано более чем двукратное увеличение по сравнению со вторым кварталом 2019 года. В этих регионах во время пандемии впервые заработали крупные сервисы дистанционной доставки продуктов и еды», – сказано в сообщении.

Чаще и больше всего во втором квартале 2020 года через Интернет платили жители Новосибирской области. Они провели 33,6 миллиона онлайн-операций на общую сумму 41,4 миллиарда рублей.

«Второй квартал 2020 года показал, что многие регулярные операции по картам без каких-либо сложностей можно совершать, не выходя из дома. Популярности интернет-платежей у сибиряков также способствовали информационные кампании торгово-сервисных предприятий по продвижению дистанционных каналов оплаты товаров и услуг, в том числе через соцсети и мобильные приложения банков», – прокомментировал заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России Павел Вернер.