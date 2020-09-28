НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Коронавирус заставил сибиряков платить за все через интернет

Источник:
Sibnet.ru
828 1
Фото: © Sibnet.ru

Количество онлайн-операций по банковским картам с начала самоизоляции в регионах Сибири выросло почти вдвое, сообщила пресс-служба Сибирского управления Банка России.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВуз в Новосибирске перешел на удаленку из-за коронавируса

По информации банка, с апреля по июнь 2020 года количество онлайн-операций по картам выросло на 70%. Всего жители Сибири за этот период совершили 180,5 миллиона дистанционных операций на сумму 201,7 миллиарда рублей.

«Количество онлайн-операции с картами во время режима самоизоляции увеличилось во всех регионах Сибири. При этом наибольший рост таких транзакций наблюдался в национальных республиках. В Тыве, Алтае и Хакасии зафиксировано более чем двукратное увеличение по сравнению со вторым кварталом 2019 года. В этих регионах во время пандемии впервые заработали крупные сервисы дистанционной доставки продуктов и еды», – сказано в сообщении.

Чаще и больше всего во втором квартале 2020 года через Интернет платили жители Новосибирской области. Они провели 33,6 миллиона онлайн-операций на общую сумму 41,4 миллиарда рублей.

«Второй квартал 2020 года показал, что многие регулярные операции по картам без каких-либо сложностей можно совершать, не выходя из дома. Популярности интернет-платежей у сибиряков также способствовали информационные кампании торгово-сервисных предприятий по продвижению дистанционных каналов оплаты товаров и услуг, в том числе через соцсети и мобильные приложения банков», – прокомментировал заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России Павел Вернер.

Еще по теме
Самозанятые несовершеннолетние получат налоговый капитал
Евро впервые с января 2016 года превысил 93 рубля
Сменился лидер в списке богатейших россиян
Курс евро впервые с 2016 года превысил 92 рубля
смотреть все
Экономика #Деньги
КАРТИНА ДНЯ
•
Путину назвали основную причину заражения коронавирусом
•
Турецкий истребитель сбил Су-25 ВВС Армении
•
Евро впервые с января 2016 года превысил 93 рубля
•
Госдума поддержала запрет на провоз более 600 сигарет
Подробности
•
Новые штрафы для водителей: за шины и ксенон
•
Лифты и налоги: уголовные дела сына экс-губернатора Левченко
•
Промокод Wink: где получить и как активировать
•
«Ростелеком Лицей»: учимся и сдаем экзамены дистанционно
Как это работает
•
Библиотека в кармане: как работают книги Ростелекома
•
Разбился градусник: правда и мифы о вреде ртути
•
Большая игра: окунись в мир развлечений с Ростелеком
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Вопрос о вотуме недоверия Хорохордину сочли частным мнением
Сибирь 29.09.2020 21:12
Гостиница сгорела в центре Новосибирска
Сибирь 29.09.2020 20:24
Депутаты Республики Алтай решили «уволить» губернатора
Сибирь 29.09.2020 17:58
Театр Афанасьева получил 250 млн рублей на реконструкцию
Сибирь 29.09.2020 17:17
Самое популярное
Асмус снова засветилась в откровенной сцене в трейлере «Китобоя»
4240
Космонавтам на орбите выдадут оружие
3369
Секретную тему оформления нашли в Windows XP
3328
ТВ и фильмы: как смотреть Wink бесплатно?
3309
Обсуждение (1)
КАРТИНА ДНЯ
•
Путину назвали основную причину заражения коронавирусом
•
Турецкий истребитель сбил Су-25 ВВС Армении
•
Евро впервые с января 2016 года превысил 93 рубля
•
Госдума поддержала запрет на провоз более 600 сигарет
Как это работает
•
Библиотека в кармане: как работают книги Ростелекома
•
Разбился градусник: правда и мифы о вреде ртути
•
Большая игра: окунись в мир развлечений с Ростелеком
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Промокод Wink: где получить и как активировать
•
«Ростелеком Лицей»: учимся и сдаем экзамены дистанционно
•
Облачные игры: стать геймером без мощного компьютера
•
Умная колонка Ростелекома: как «Маруся» управляет телевидением
•
Выбираем школьный ноутбук: чего достаточно для учебы?
•
Большая игра: окунись в мир развлечений с Ростелеком
Мультимедиа
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Военный самолет с курсантами разбился на Украине
29
Американский эксперт предсказал скорое обрушение курса доллара
25
МИД посчитал «постановкой» отравление Навального
24
Макрон призвал Лукашенко уйти в отставку
23
Умер один из выживших при крушении Ан-26 на Украине
18