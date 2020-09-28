НАВЕРХ
#Наука #Техника #Космос #Интернет #Софт #Мистика #Гаджеты #Умный дом

Epic Games и Spotify создали коалицию для борьбы с Apple

Источник:
«Известия»
1088 0
Фото: MiNe (sfmine79) / Attribution License

Американские технологические компании во главе с Epic Games и Spotify создали коалицию по борьбе за права разработчиков мобильных приложений — Coalition for App Fairness.

Компании намерены отстаивать интересы разработчиков мобильных приложений, размещенных в цифровых магазинах App Store и Google Play. Коалиция заявила, что ни один онлайн-магазин не вправе закреплять за собой эксклюзивное право на осуществление покупок внутри приложений, размещенных на его платформе.

Разработчики должны иметь возможность размещать в онлайн-магазинах приложения даже в тех случаях, когда они предоставляют сервисы, создающие конкуренцию для компаний — создателей таких платформ, приводят «Известия» заявление Coalition for App Fairness.

В документе подчеркивается, что разработчики выступают против монополизации рынка приложений, которая происходит за счет того, что владельцы онлайн-магазинов отдают предпочтение программам собственного производства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕДуров призвал покончить с монополией Apple и Google

Ранее компания Epic Games внедрил в созданную ею игру Fortnite новый способ монетизации в обход комиссии Apple в 30%. Игроки могли покупать внутриигровую валюту и товары непосредственно через приложение. За нарушение правил Apple 28 августа удалила игру из App Store. Также поступил и Google, удалив игру из Google Play.

Позже Apple потребовала через суд возмещение ущерба и запрета для Epic Games прибегать к «нечестной деловой практике». Компания считает, что Epic «показывает себя современным корпоративным Робин Гудом», а на деле просто не хочет платить за «большое благо, которое он получает от App Store».

Еще по теме
Секретную тему оформления нашли в Windows XP
«Большая игра» откроет доступ к 180 тысячам книг
Участники «Большой игры» получат цифровую помощь
Приложение сможет экстренно разблокировать двери авто
смотреть все
Технологии #Софт #Гаджеты
КАРТИНА ДНЯ
•
Путину назвали основную причину заражения коронавирусом
•
Турецкий истребитель сбил Су-25 ВВС Армении
•
Евро впервые с января 2016 года превысил 93 рубля
•
Госдума поддержала запрет на провоз более 600 сигарет
Подробности
•
Новые штрафы для водителей: за шины и ксенон
•
Лифты и налоги: уголовные дела сына экс-губернатора Левченко
•
Промокод Wink: где получить и как активировать
•
«Ростелеком Лицей»: учимся и сдаем экзамены дистанционно
Как это работает
•
Библиотека в кармане: как работают книги Ростелекома
•
Разбился градусник: правда и мифы о вреде ртути
•
Большая игра: окунись в мир развлечений с Ростелеком
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Вопрос о вотуме недоверия Хорохордину сочли частным мнением
Сибирь 29.09.2020 21:12
Гостиница сгорела в центре Новосибирска
Сибирь 29.09.2020 20:24
Депутаты Республики Алтай решили «уволить» губернатора
Сибирь 29.09.2020 17:58
Театр Афанасьева получил 250 млн рублей на реконструкцию
Сибирь 29.09.2020 17:17
Самое популярное
Асмус снова засветилась в откровенной сцене в трейлере «Китобоя»
4240
Космонавтам на орбите выдадут оружие
3369
Секретную тему оформления нашли в Windows XP
3328
ТВ и фильмы: как смотреть Wink бесплатно?
3309
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Путину назвали основную причину заражения коронавирусом
•
Турецкий истребитель сбил Су-25 ВВС Армении
•
Евро впервые с января 2016 года превысил 93 рубля
•
Госдума поддержала запрет на провоз более 600 сигарет
Как это работает
•
Библиотека в кармане: как работают книги Ростелекома
•
Разбился градусник: правда и мифы о вреде ртути
•
Большая игра: окунись в мир развлечений с Ростелеком
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Промокод Wink: где получить и как активировать
•
«Ростелеком Лицей»: учимся и сдаем экзамены дистанционно
•
Облачные игры: стать геймером без мощного компьютера
•
Умная колонка Ростелекома: как «Маруся» управляет телевидением
•
Выбираем школьный ноутбук: чего достаточно для учебы?
•
Большая игра: окунись в мир развлечений с Ростелеком
Мультимедиа
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Военный самолет с курсантами разбился на Украине
29
Американский эксперт предсказал скорое обрушение курса доллара
25
МИД посчитал «постановкой» отравление Навального
24
Макрон призвал Лукашенко уйти в отставку
23
Умер один из выживших при крушении Ан-26 на Украине
18