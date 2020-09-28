Epic Games и Spotify создали коалицию для борьбы с Apple

Американские технологические компании во главе с Epic Games и Spotify создали коалицию по борьбе за права разработчиков мобильных приложений — Coalition for App Fairness.

Компании намерены отстаивать интересы разработчиков мобильных приложений, размещенных в цифровых магазинах App Store и Google Play. Коалиция заявила, что ни один онлайн-магазин не вправе закреплять за собой эксклюзивное право на осуществление покупок внутри приложений, размещенных на его платформе.

Разработчики должны иметь возможность размещать в онлайн-магазинах приложения даже в тех случаях, когда они предоставляют сервисы, создающие конкуренцию для компаний — создателей таких платформ, приводят «Известия» заявление Coalition for App Fairness.

В документе подчеркивается, что разработчики выступают против монополизации рынка приложений, которая происходит за счет того, что владельцы онлайн-магазинов отдают предпочтение программам собственного производства.

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Ранее компания Epic Games внедрил в созданную ею игру Fortnite новый способ монетизации в обход комиссии Apple в 30%. Игроки могли покупать внутриигровую валюту и товары непосредственно через приложение. За нарушение правил Apple 28 августа удалила игру из App Store. Также поступил и Google, удалив игру из Google Play.

Позже Apple потребовала через суд возмещение ущерба и запрета для Epic Games прибегать к «нечестной деловой практике». Компания считает, что Epic «показывает себя современным корпоративным Робин Гудом», а на деле просто не хочет платить за «большое благо, которое он получает от App Store».