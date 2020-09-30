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Шестой сезон «Сопрано» в переводе Гоблина вышел в Wink

Источник:
Sibnet.ru
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Сериал «Сопрано» уже был озвучен Дмитрием Пучковым, а теперь в видеосервисе Wink появился шестой сезон в переводе Гоблина.

Сюжет сериала «Сопрано» строится вокруг многочисленных перипетий профессиональной и личной жизни авторитетного мафиози Тони Сопрано. В переводе Дмитрия Пучкова лента содержит ненормативную лексику.

Посмотреть «Сопрано» в переводе Гоблина можно в Wink.Бесплатный пробный период подписки составляет неделю. В видеосервисе собран и другой контент, который можно посмотреть бесплатно.

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