Банки увидели угрозу кредиткам в штрафах за навязывание услуг

Принятие поправок в закон «О потребительском кредите» может создать серьезные риски для банковской розницы, больше всего под угрозой окажется сегмент кредитных карт, говорится в заявлении Ассоциации банков России (АБР).

Банки выразили обеспокоенность из-за предложенного правительством законопроекта, в рамках которого, в частности, банкам запретят обуславливать выдачу ссуды, например, покупкой клиентом страховки и дополнительных услуг. Если право заемщика «на свободный выбор» будет нарушено, он сможет рассчитывать на возмещение ущерба, приводит РБК заявление АБР.

Банки указывают, что условия, когда клиент может оспорить покупку у банка дополнительных продуктов или услуг, слишком размыты. Так, в документе правительства не указывается, что заемщик может взыскать ущерб за навязанные услуги только через суд. «Получается, что клиент может потребовать денег без разбирательства, а банк, может, и не навязывал ничего», — отметил начальник правового управления ассоциации Сергей Клименко.

В ассоциации считают, что предложенный законопроект может нарушить баланс интересов кредиторов и заемщиков, поскольку сильно расширяет права клиентов.

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Российские банки выразили обеспокоенность о влиянии нормы на сегмент кредитных карт и карт с овердрафтом. При оформлении таких продуктов банк создает клиенту счет, выдает деньги для совершения платежей и открывает кредитный лимит. При этом заемщик может не только взять в долг у банка, но также и переводить с кредитки средства или снимать наличные.

Законопроект в текущей формулировке может создать риск «признания дополнительных услуг по счету и дополнительных услуг по карте незаконными», указали в АБР.