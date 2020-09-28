Япония представила план по улучшению отношений с Россией

Токио собирается развивать отношения с Россией в различных областях и твердо придерживается на заключение мирного договора с Москвой, заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Кацунобу Като.

«Мы придаем важность отношениям с Россией, и изменений в этом нет. Исходя из государственных интересов, мы хотели бы в целом развивать японско-российские отношения в самых широких сферах, включая политику, экономику и культуру», — приводит РИА Новости заявление Като.

По его словам, Токио твердо придерживается основного курса на решение «территориального вопроса» и заключение мирного договора с Москвой. Он также напомнил, что сейчас японские власти согласовывают проведение телефонных переговоров с главами разных стран, среди которых и Россия.

Ранее стало известно о желании нового премьер-министра Японии Ёсихидэ Суга провести разговор с Владимиром Путиным 29 сентября.

Россия и Япония так и не заключили мирный договор после Второй мировой войны. Решение вопроса осложняется тем, что Токио претендует на острова Южно-Курильской гряды — Итуруп, Кунашир, Шикотан и гряду Хабомаи, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция Москвы состоит в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам войны и российский суверенитет над ними, имеющий международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.

В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась после заключения мирного договора рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана. Судьба Кунашира и Итурупа при этом не затрагивалась. Но последующие переговоры так ни к чему и не привели.

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В 2018 году Владимир Путин и Синдзо Абэ на встрече в Сингапуре договорились ускорить переговорный процесс на основе декларации 1956 года. Это расценивается как серьезная уступка со стороны Токио, так как до сих пор его официальной позицией было требование вернуть все четыре острова.