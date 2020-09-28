НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Япония представила план по улучшению отношений с Россией

Источник:
РИА Новости
189 0
Фото: © Министерство обороны России

Токио собирается развивать отношения с Россией в различных областях и твердо придерживается на заключение мирного договора с Москвой, заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Кацунобу Като.

«Мы придаем важность отношениям с Россией, и изменений в этом нет. Исходя из государственных интересов, мы хотели бы в целом развивать японско-российские отношения в самых широких сферах, включая политику, экономику и культуру», — приводит РИА Новости заявление Като.

По его словам, Токио твердо придерживается основного курса на решение «территориального вопроса» и заключение мирного договора с Москвой. Он также напомнил, что сейчас японские власти согласовывают проведение телефонных переговоров с главами разных стран, среди которых и Россия.

Ранее стало известно о желании нового премьер-министра Японии Ёсихидэ Суга провести разговор с Владимиром Путиным 29 сентября.

Россия и Япония так и не заключили мирный договор после Второй мировой войны. Решение вопроса осложняется тем, что Токио претендует на острова Южно-Курильской гряды — Итуруп, Кунашир, Шикотан и гряду Хабомаи, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция Москвы состоит в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам войны и российский суверенитет над ними, имеющий международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.

В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась после заключения мирного договора рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана. Судьба Кунашира и Итурупа при этом не затрагивалась. Но последующие переговоры так ни к чему и не привели.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЯпония рассекретила документы по переговорам о Курилах

В 2018 году Владимир Путин и Синдзо Абэ на встрече в Сингапуре договорились ускорить переговорный процесс на основе декларации 1956 года. Это расценивается как серьезная уступка со стороны Токио, так как до сих пор его официальной позицией было требование вернуть все четыре острова.

Еще по теме
Познер обругал западные страны за критику российской вакцины
Лукашенко ответил на предложение Макрона уйти с поста президента
Глава Армении позвонил Путину после начала боев с Азербайджаном
МИД России призвал Армению и Азербайджан прекратить огонь
смотреть все
Политика #Мир #Россия
КАРТИНА ДНЯ
•
Япония представила план по улучшению отношений с Россией
•
Зюганов предложил мораторий на рост тарифов ЖКХ
•
Глава Армении позвонил Путину после начала боев с Азербайджаном
•
Познер обругал западные страны за критику российской вакцины
Подробности
•
Учимся дистанционно: как изменился «Ростелеком. Лицей»
•
Пройти собеседование: как ответить на вопросы
•
Облачные игры: стать геймером без мощного компьютера
•
Община осталась без Виссариона. Что будет с адептами?
Как это работает
•
Библиотека в кармане: как работают книги Ростелекома
•
Большая игра: окунись в мир развлечений с Ростелеком
•
Хвостики и носики: как выбрать спелую дыню
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Найдена причина появления бирюзовых пятен в красноярской реке
Сибирь 28.09.2020 14:25
Губернатора Алтайского края госпитализировали
Сибирь 28.09.2020 14:09
Глава Тувы призвал вернуться на удаленку
Сибирь 28.09.2020 14:08
Услуга «Гроб на час» появилась в Томске
Сибирь 28.09.2020 14:03
Самое популярное
Большая игра: окунись в мир развлечений с Ростелеком
36649
Чича из сериала «Ольга» станет главным героем нового проекта
5730
Сильный ветер со снегом придет в Хакасию
5540
Пульмонолог заявил о неизбежности второй волны COVID-19
4909
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Япония представила план по улучшению отношений с Россией
•
Зюганов предложил мораторий на рост тарифов ЖКХ
•
Глава Армении позвонил Путину после начала боев с Азербайджаном
•
Познер обругал западные страны за критику российской вакцины
Подробности
•
Учимся дистанционно: как изменился «Ростелеком. Лицей»
•
Пройти собеседование: как ответить на вопросы
•
Облачные игры: стать геймером без мощного компьютера
•
Община осталась без Виссариона. Что будет с адептами?
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Учимся дистанционно: как изменился «Ростелеком. Лицей»
•
Облачные игры: стать геймером без мощного компьютера
•
Умная колонка Ростелекома: как «Маруся» управляет телевидением
•
Выбираем школьный ноутбук: чего достаточно для учебы?
•
Большая игра: окунись в мир развлечений с Ростелеком
•
Цифровые следы и мошенники: что не стоит доверять интернету
Мультимедиа
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Топ комментариев

nastya19944

Китаю дешевле продают электричество, чем населению страны.

xarakire

Мы поражены мужеством и стойкостью желтых жилетов. Макрон должен уйти.

ld_andrey

А что он желтыми жилетами не восхищался?..

xxxevgen

я вот одного не пойму, почему во всем мире кризис и спад экономики, а дно пробивает рубль???

Алекс555

Не удалось западу Белоруссию сделать второй Украиной сейчас будут визжать постоянно.