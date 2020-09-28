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Прокуратура юридически ликвидирует общину Виссариона

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © сайт Общины Виссариона

Прокуратура Красноярского края направила иск в суд о ликвидации «Церкви последнего завета», главу которой Сергея Торопа (Виссариона) на прошлой неделе арестовали, сообщается на сайте ведомства.

Прокуратура Красноярского края во время проверки деятельности Курагинской местной религиозной организации «Церковь последнего завета», нашли основания для ликвидации ее в судебном порядке.

Целью деятельности религиозной организации, согласно Уставу, является совместное исповедование и распространение единой веры, явленной человечеству Виссарионом в виде последнего Завета.

Эксперты заявили, что в учении Виссариона допускается признание отклоняющегося поведения, в частности суицида и неоказания медицинской помощи, стимулирование зависимого поведения, нарушение сексуального поведения, пренебрежение принятыми нормами брака.

Прокуратура установила факты причинения вреда психическому здоровью адептам религиозного течения «путем пресечения попыток проявления собственных мыслей, желаний, потребностей и стремлений под угрозой общественного порицания, формирования стойкого чувства вины и изгнания из сообщества».

По данным прокуратуры, деятельность Курагинской местной религиозной организации «Церковь Последнего Завета» угрожает интересам общества и государства, посягает на личность, права и свободы граждан, влечет за собой причинение ущерба нравственности, здоровью граждан, что в соответствии со статьей 14 Федерального закона «О свободе совести и о религиозных объединениях» является основанием для запрета ее деятельности в судебном порядке.

По итогам проверки прокуратура края направила в Красноярский краевой суд административное исковое заявление о ликвидации МРО «Церковь Последнего Завета» и исключении ее из Единого государственного реестра юридических лиц.

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