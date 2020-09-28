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Школьники Бурятии передали коронавирус бабушкам и дедушкам

Источник:
Sibnet.ru
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Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в Бурятии связан с сезонными осенними заболеваниями, а также с началом учебного года. Школьники активно общаются между собой, а затем передают вирус старшим родственникам, сообщила министр здравоохранения республики Евгения Лудупова.

«Мы понимает, что у нас определенный рост произошел из-за начала учебного года, и очаги были связаны с ростом заболеваемости в школах. Мы видим, что наши дети активно общаются, приносят и домой инфекцию. Небольшой рост идет обращаемости пациентов старшей возрастной группы», — цитирует «Россия 24. Бурятия» главу ведомства.

Ряд медиков и вирусолог уже заявили о том, что в России началась вторая волна коронавируса. Однако замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что никакой второй волны нет, в стране еще не закончилась первая. Сейчас идет подъем заболеваемости.

Он подчеркнул, что необычность ситуации заключается в том, что эпидемические процессы гриппа и коронавирусной инфекции могут наложиться друг на друга. По его мнению, необходимо вакцинироваться от гриппа для профилактики заболеваний.

Тема: Распространение коронавируса
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