Победа Софьи Феськовой на отборе Детского Евровидения вызвала споры

Зрители оказались недовольны победой в отборе Детского Евровидения Софьи Феськовой, посчитав голосование нечестным. Организаторы отбора объяснили выбор музыканта делом вкуса.

Победителем российского национального отбора на Детское Евровидение 2020 и, соответственно, представителем России на Детском Евровидении 2020 стала Софья Феськова с песней «Мой новый день». Девочка участвовала в четвертом сезоне шоу «Голос. Дети».

Отбор участника проходил с помощью суммированного голосования зрителей и жюри. Победа Феськовой вызвала сомнения в честности выбора. Например, мама Рутгера Гарехта, лидировавшего в отборе, посчитала голосование «непрозрачным и непонятным».

Организаторы отбора прокомментировали критику в адрес организации национального отбора.

«Друзья! В жюри — тоже люди. У всех свои вкусы и представления о справедливости», — говорится в сообщении на официальном сайте конкурса.

Дело в том, что члены жюри старались максимально сгладить разрыв в голосах между участниками, чтобы отдать приоритет выбора зрителям. Например, у Артема Морозова было всего 10% голосов, и жюри поставило юному музыканту наивысшую оценку.

Детское Евровидение пройдёт 29 ноября в онлайн-формате, где представители стран будут выступать поочерёдно в специальных студиях, подготовленных к конкурсу.