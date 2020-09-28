Томичи призвали защитить «лучший роддом города» от COVID

Персонал роддома №4 Томска выразил готовность перепрофилировать учреждение под COVID-госпиталь, но это решение возмутило томичей – более 6 тысяч человек подписали петицию против него, активисты намерены выйти на пикет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Вакцину от коронавируса завезли в Томскую область

Ранее в томских СМИ появилась информация, что роддом №4 переоборудуют под коронавирусный госпиталь. «Если будет необходимо помочь в оказании медицинской помощи пациентам с COVID-19, мы не откажем и не отойдем в сторону», – сказала в пятницу замглавврача учреждения Галина Крюковская. Пока окончательное решение не принято, подчеркнули в томском минздраве.

На платформе Change.org появилась петиция с просьбой сохранить «лучший роддом Томска». К моменту публикации новости она собрала почти 6,5 тысячи подписей.

«Роддом является стационаром второго уровня, периодически выполняет функции областного перинатального центра, принимает на себя недоношенных детей 32(28)-36 недель. Потеря данного звена помощи в связи с реорганизацией ухудшит прогноз для более недоношенных детей … На корню разрушается 35-летний пласт работы по созданию традиций родовспоможения, направленных в сторону женщины и ребенка, сложившийся высокопрофессиональный коллектив, огромное количество рожениц и новорожденных лишаются высококвалифицированной помощи в комфортных условиях роддома», – сказано в обращении.

Его авторы заявили, что днём в понедельник намерены выйти на пикет к зданию роддома, но держаться на расстоянии друг от друга, чтобы пикеты считались одиночными.