Бастрыкин возбудил дело о взяточничестве красноярского экс-судьи

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении заместителя председателя Советского районного суда Красноярска в отставке Сергея Тупеко, сообщается на сайте ведомства.

Тупеко подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки). По версии следствия, 8 февраля 2019 года судья рассматривал дело мужчины, обвиняемого в покушении на незаконный оборот наркотиков. Через посредника от брата подсудимого судья получил взятку в виде 1,2 миллиона рублей.

Судья обещал назначить более мягкое наказание, а также поспособствовать тому, что осужденного направили отбывать наказание Кыргызскую Республику, гражданином которой он является.

После получения денег судья вместе с посредником были задержаны сотрудниками УФСБ России по Красноярскому краю.

«Проводятся следственные действия, направленные на сбор доказательственной базы. В отношении посредника во взяточничестве также ведется следствие», — говорится в сообщении.