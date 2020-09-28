НАВЕРХ

Бастрыкин возбудил дело о взяточничестве красноярского экс-судьи

Источник:
Sibnet.ru
165 0
Фото: © Следственный комитет РФ

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении заместителя председателя Советского районного суда Красноярска в отставке Сергея Тупеко, сообщается на сайте ведомства.

Тупеко подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки). По версии следствия, 8 февраля 2019 года судья рассматривал дело мужчины, обвиняемого в покушении на незаконный оборот наркотиков. Через посредника от брата подсудимого судья получил взятку в виде 1,2 миллиона рублей.

Судья обещал назначить более мягкое наказание, а также поспособствовать тому, что осужденного направили отбывать наказание Кыргызскую Республику, гражданином которой он является.

После получения денег судья вместе с посредником были задержаны сотрудниками УФСБ России по Красноярскому краю.

«Проводятся следственные действия, направленные на сбор доказательственной базы. В отношении посредника во взяточничестве также ведется следствие», — говорится в сообщении.

Еще по теме
Жену главврача искитимской больницы убили в коттедже
Задержан сын экс-губернатора Иркутской области
Афроамериканца впервые казнили в США после отмены моратория
Главу комитета рекламы мэрии Новосибирска арестовали за взятки
смотреть все
Красноярск #Криминал
КАРТИНА ДНЯ
•
Япония представила план по улучшению отношений с Россией
•
Зюганов предложил мораторий на рост тарифов ЖКХ
•
Глава Армении позвонил Путину после начала боев с Азербайджаном
•
Познер обругал западные страны за критику российской вакцины
Подробности
•
Учимся дистанционно: как изменился «Ростелеком. Лицей»
•
Пройти собеседование: как ответить на вопросы
•
Облачные игры: стать геймером без мощного компьютера
•
Община осталась без Виссариона. Что будет с адептами?
Как это работает
•
Библиотека в кармане: как работают книги Ростелекома
•
Большая игра: окунись в мир развлечений с Ростелеком
•
Хвостики и носики: как выбрать спелую дыню
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
НОВОСТИ СИБИРИ
Найдена причина появления бирюзовых пятен в красноярской реке
Сибирь 28.09.2020 14:25
Губернатора Алтайского края госпитализировали
Сибирь 28.09.2020 14:09
Глава Тувы призвал вернуться на удаленку
Сибирь 28.09.2020 14:08
Услуга «Гроб на час» появилась в Томске
Сибирь 28.09.2020 14:03
Самое популярное
Большая игра: окунись в мир развлечений с Ростелеком
36649
Чича из сериала «Ольга» станет главным героем нового проекта
5730
Сильный ветер со снегом придет в Хакасию
5540
Пульмонолог заявил о неизбежности второй волны COVID-19
4909
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Япония представила план по улучшению отношений с Россией
•
Зюганов предложил мораторий на рост тарифов ЖКХ
•
Глава Армении позвонил Путину после начала боев с Азербайджаном
•
Познер обругал западные страны за критику российской вакцины
Как это работает
•
Библиотека в кармане: как работают книги Ростелекома
•
Большая игра: окунись в мир развлечений с Ростелеком
•
Хвостики и носики: как выбрать спелую дыню
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Учимся дистанционно: как изменился «Ростелеком. Лицей»
•
Облачные игры: стать геймером без мощного компьютера
•
Умная колонка Ростелекома: как «Маруся» управляет телевидением
•
Выбираем школьный ноутбук: чего достаточно для учебы?
•
Большая игра: окунись в мир развлечений с Ростелеком
•
Цифровые следы и мошенники: что не стоит доверять интернету
Мультимедиа
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Топ комментариев

nastya19944

Китаю дешевле продают электричество, чем населению страны.

xarakire

Мы поражены мужеством и стойкостью желтых жилетов. Макрон должен уйти.

ld_andrey

А что он желтыми жилетами не восхищался?..

xxxevgen

я вот одного не пойму, почему во всем мире кризис и спад экономики, а дно пробивает рубль???

Алекс555

Не удалось западу Белоруссию сделать второй Украиной сейчас будут визжать постоянно.