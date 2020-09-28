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Проекционные зебры появятся на дорогах Омска

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Администрация Омска начала поиск подрядчика, который установит на дорогах проекционные зебры – световая разметка поможет водителям ориентироваться в непогоду.

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Три проекционных пешеходных перехода установят на участках Красноярский тракт — улица Малиновского; Красноярский тракт — улица Бархатовой; улица Барнаульская, 5 до 20 ноября. Начальная цена контракта – 1,9 миллиона рублей.

«Благодаря данным устройствам видимость перехода увеличится в разы, что особенно актуально в темное время суток и при плохих погодных условиях. При любой погоде автомобилисты и пешеходы смогут увидеть на дороге четкое отображение бело-желтой пешеходной зебры», — цитирует администрация Омска первого заммэра Евгения Фомина.

Проекционные пешеходные переходы будут представлять из себя металлические конструкции с проекторами, светофорами и дорожными знаками. На проезжей части будет нанесена дорожная разметка пластичными материалами со световозвращающими стеклошариками.

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