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Жену главврача искитимской больницы убили в коттедже

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Следственный комитет РФ

Тело 54-летней женщины с признаки насильственной смерти нашли в Искитиме, это оказалась жена главврача центральной городской больницы Людмила Кайгородова.

В Искитиме в одном из домов было обнаружено тело 54-летней женщины с признаками насильственной смерти, сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской область по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова. По данному факту следователями СКР возбуждено уголовное дело по пункту «з» части 2 статьи 105 (убийство).

Это оказалась жена главврача искитимской центральной городской больницы, врач на пенсии Людмила Кайгородова, подтвердил ее родственник местному телеканалу ТВК.

По данным «Конкурента», погибшая была обнаружена утром хозяином дома без признаков жизни связанной и со множественными травмами головы. Из дома исчез сейф с охотничьим оружием.

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