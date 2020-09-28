Жителей Якутии осудили за отстрел северных оленей в Красноярском крае

Двое жителей Якутии устроили отстрел диких северных оленей в Красноярском крае. Суд признал их виновными и обязал возместить ущерб на сумму более 1,6 миллиона рублей, сообщила пресс-служба республиканской прокуратуры.

В суде установлено, что два жителя Якутии в марте, заранее договорившись, выехали на двух снегоходах в местность Таймырского Долгано-Ненецкого района Красноярского края. Их целью была добыча диких северных оленей таймырской тундровой популяции.

Разрешения на добычу копытного у них не было. Тем не менее, они произвели незаконный отстрел 15 особей диких северных оленей, причинив охотничьим ресурсам РФ особо крупный ущерб на сумму более 1,6 миллиона рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Зимние тяготы самого большого лесного зверя

Прокуратура Анабарского района Якутии поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении двух местных жителей, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 258 УК РФ (незаконная охота, группой лиц по предварительному сговору, причинившее особо крупный ущерб).

Суд назначил каждому обвиняемому наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года условно с лишением права заниматься охотой на три года и с конфискацией орудий преступления. Также судом удовлетворено исковое заявление прокуратуры района о взыскании с подсудимых ущерба причиненного окружающей среде в размере более 1,6 миллиона рублей.