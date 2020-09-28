НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Жителей Якутии осудили за отстрел северных оленей в Красноярском крае

Источник:
Sibnet.ru
189 0
Фото: © Natalia_Kollegova / Pixabay License

Двое жителей Якутии устроили отстрел диких северных оленей в Красноярском крае. Суд признал их виновными и обязал возместить ущерб на сумму более 1,6 миллиона рублей, сообщила пресс-служба республиканской прокуратуры.

В суде установлено, что два жителя Якутии в марте, заранее договорившись, выехали на двух снегоходах в местность Таймырского Долгано-Ненецкого района Красноярского края. Их целью была добыча диких северных оленей таймырской тундровой популяции.

Разрешения на добычу копытного у них не было. Тем не менее, они произвели незаконный отстрел 15 особей диких северных оленей, причинив охотничьим ресурсам РФ особо крупный ущерб на сумму более 1,6 миллиона рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЗимние тяготы самого большого лесного зверя

Прокуратура Анабарского района Якутии поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении двух местных жителей, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 258 УК РФ (незаконная охота, группой лиц по предварительному сговору, причинившее особо крупный ущерб).

Суд назначил каждому обвиняемому наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года условно с лишением права заниматься охотой на три года и с конфискацией орудий преступления. Также судом удовлетворено исковое заявление прокуратуры района о взыскании с подсудимых ущерба причиненного окружающей среде в размере более 1,6 миллиона рублей.

Еще по теме
Дом ушел под землю в деревне Кировской области
«Норникель» проверит более 600 объектов после ЧП в Норильске
Момент крушения Ан-26 под Харьковом попал на видео
Умер один из выживших при крушении Ан-26 на Украине
смотреть все
ЧП #Происшествия #Звери
КАРТИНА ДНЯ
•
Япония представила план по улучшению отношений с Россией
•
Зюганов предложил мораторий на рост тарифов ЖКХ
•
Глава Армении позвонил Путину после начала боев с Азербайджаном
•
Познер обругал западные страны за критику российской вакцины
Подробности
•
Учимся дистанционно: как изменился «Ростелеком. Лицей»
•
Пройти собеседование: как ответить на вопросы
•
Облачные игры: стать геймером без мощного компьютера
•
Община осталась без Виссариона. Что будет с адептами?
Как это работает
•
Библиотека в кармане: как работают книги Ростелекома
•
Большая игра: окунись в мир развлечений с Ростелеком
•
Хвостики и носики: как выбрать спелую дыню
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Найдена причина появления бирюзовых пятен в красноярской реке
Сибирь 28.09.2020 14:25
Губернатора Алтайского края госпитализировали
Сибирь 28.09.2020 14:09
Глава Тувы призвал вернуться на удаленку
Сибирь 28.09.2020 14:08
Услуга «Гроб на час» появилась в Томске
Сибирь 28.09.2020 14:03
Самое популярное
Большая игра: окунись в мир развлечений с Ростелеком
36641
Чича из сериала «Ольга» станет главным героем нового проекта
5730
Сильный ветер со снегом придет в Хакасию
5540
Пульмонолог заявил о неизбежности второй волны COVID-19
4909
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Япония представила план по улучшению отношений с Россией
•
Зюганов предложил мораторий на рост тарифов ЖКХ
•
Глава Армении позвонил Путину после начала боев с Азербайджаном
•
Познер обругал западные страны за критику российской вакцины
Подробности
•
Учимся дистанционно: как изменился «Ростелеком. Лицей»
•
Пройти собеседование: как ответить на вопросы
•
Облачные игры: стать геймером без мощного компьютера
•
Община осталась без Виссариона. Что будет с адептами?
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Учимся дистанционно: как изменился «Ростелеком. Лицей»
•
Облачные игры: стать геймером без мощного компьютера
•
Умная колонка Ростелекома: как «Маруся» управляет телевидением
•
Выбираем школьный ноутбук: чего достаточно для учебы?
•
Большая игра: окунись в мир развлечений с Ростелеком
•
Цифровые следы и мошенники: что не стоит доверять интернету
Мультимедиа
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Топ комментариев

nastya19944

Китаю дешевле продают электричество, чем населению страны.

xarakire

Мы поражены мужеством и стойкостью желтых жилетов. Макрон должен уйти.

ld_andrey

А что он желтыми жилетами не восхищался?..

xxxevgen

я вот одного не пойму, почему во всем мире кризис и спад экономики, а дно пробивает рубль???

Алекс555

Не удалось западу Белоруссию сделать второй Украиной сейчас будут визжать постоянно.