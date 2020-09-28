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Боттас выиграл этап «Формулы-1» в Сочи

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © formula1.com

Финский пилот Mercedes Валттери Боттас победил на десятом этапе чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» в Сочи, результаты опубликованы на сайте турнира.

Второе место в гонке занял нидерландец Макс Ферстаппен из Red Bull, на третьем месте расположился шестикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон из Mercedes. Российский пилот Scuderia AlphaTauri Даниил Квят финишировал на восьмом месте.

«Никогда нельзя сдаваться. Здорово одержать победу, и я постараюсь сохранить этот импульс», — прокомментировал Боттас в интервью BBC.

Британец Хэмилтон упустил возможность повторить рекорд немца Михаэля Шумахера по победам. Его оштрафовали дважды за страт за пределами обозначенной зоны.

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nastya19944

Китаю дешевле продают электричество, чем населению страны.

xarakire

Мы поражены мужеством и стойкостью желтых жилетов. Макрон должен уйти.

ld_andrey

А что он желтыми жилетами не восхищался?..

xxxevgen

я вот одного не пойму, почему во всем мире кризис и спад экономики, а дно пробивает рубль???

Алекс555

Не удалось западу Белоруссию сделать второй Украиной сейчас будут визжать постоянно.