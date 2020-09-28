Сериал-детектив «Спасская» стартует на «России»

Детективный сериал «Спасская» с Кариной Андоленко в главной роли стартует на канале «Россия» с понедельника, сообщила пресс-служба телеканала.

Главная героиня — следователь уголовного розыска в Сочи Анна Спасская (Карина Андоленко). Молодая блондинка с острым умом даст фору любому профи. Девушка в любом запутанном деле находит неочевидные версии и замечает скрытые детали. Спасская умеет расколоть преступника и приструнить подчиненных.

В ее отдел переводят нового оперативника из Краснодара Андрея Ильина (Илья Носков). Брутальный и рисковый Ильин полная противоположность Спасской. Он презирает правила и дисциплину, доводя до белого каления не только Анну, но и всех коллег. Постепенно майор Ильин становится надежным партнером Спасской.

Среди других важных персонажей в сериале — муж Анны, адвокат Олег Спасский. На первый взгляд в семье царит мир и любовь, но отношения в ходе сюжета будут динамично меняться. Большую роль в судьбе семьи сыграет еще один важный персонаж — младшая сестра Анны Спасской Кира. Она постоянно влипает в разные истории.

Детектив «Спасская» построен по классической схеме: расследование одного дела занимает две серии. В каждом новом деле — новые персонажи в исполнении Алики Смеховой, Артема Осипова, Аллы Югановой, Дмитрия Ульянова, Евгения Сидихина, Ольги Тумайкиной, Елены Захаровой и многих других.

Сериал «Спасская» выйдет на канале «Россия» с 28 сентября в 21.20.