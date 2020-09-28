Вирусолог заявил о начале второй волны коронавируса в России

Вторая волна коронавирусной инфекции в России уже началась, на это указывает статистика. Но осенний подъем заболеваемости будет отличаться от предыдущего, сообщил завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии НГУ Сергей Нетесов.

Постоянный рост числа зараженных в течение последних трех недель указывает на то, что вторая волна уже началась. Но он выразил уверенность, что лечить новых пациентов с COVID-19 будут успешнее, поскольку медики уже наработали опыт работы с такими больными. Сами россияне также стали внимательнее относиться к своему здоровью.

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«От второй волны я на сегодняшний день вижу одно реальное лекарство — это соблюдение мер безопасности… Сейчас еще более необходимо носить маски, мыть руки, соблюдать социальную дистанцию и беречь старшее поколение», — цитирует «Росбалт» профессора.

Главный внештатный пульмонолог Минздрава Забайкалья Сергей Лукьянов в сентябре заявил, что вторая волна заболеваемости неизбежна. Но прогнозировать, насколько она будет разрушительной сложно. Он также сообщил о стабильном росте заболеваемости в регионе.