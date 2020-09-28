Финансирование льготной ипотеки увеличат в 2021 году

Правительство России выделит в 2021 году порядка 12 миллиардов рублей на меры по снижению средней ипотечной ставки до уровня менее 8%, говорится в общенациональном плане восстановления экономики.

Планируемая сумма почти в два с половиной раза больше, чем было заложено июньской версией национального плана, которая предусматривала на эти цели около 5 миллиардов рублей, пишут «Известия» со ссылкой на документ.

При этом бюджетные траты на другие государственные программы, среди которых «Семейная», «Дальневосточная» и «Сельская» ипотеки урежут. Так, в июньской версии нацплана на эти цели в 2021 году планировалось выделить 24 миллиарда рублей, однако в нынешнем плане на них заложено порядка 17,2 миллиарда рублей.

В Минфине РФ изданию заявили, что распределение остатков финансирования по программам, в том числе ипотечным, было проведено для сбалансированности бюджета на 2021 год. В ведомстве отметили, что изменения не повлияют на объемы выдачи кредитов. Все россияне, которые претендуют на льготы, получат возможность воспользоваться ими в полном объеме, заключили в министерстве.

Правительство РФ в апреле 2020 года утвердило программу льготной ипотеки под 6,5% годовых для покупателей жилья в новостройках. По программе можно было взять ипотечный кредит до 12 миллионов рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и до 6 миллионов рублей в остальных регионах с первоначальным взносом не менее 20%. Обратиться за кредитом можно до 1 ноября 2020 года.