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Лукашенко ответил на предложение Макрона уйти с поста президента

Источник:
РБК
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Фото: © Пресс-служба президента Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко посоветовал главе Франции Эмманюэлю Макрону «поменьше смотреть по сторонам» и заняться внутренними делами собственной страны.

Так он ответил на заявление Макрона о том, что Лукашенко следует добровольно покинуть должность. По словам Лукашенко, Макрон, «следуя собственной логике», должен был бы уйти с поста еще в 2018 году, когда во Франции начались протесты «желтых жилетов». Сначала участники акций требовали не повышать цены и налоги на топливо, затем стали выступать за отставку президента.

«Годы идут, "жилеты" до сих пор на улицах, господин Макрон на удивление тоже до сих [пор] в должности, а Франция стала страной, где массовые протесты стали привычным явлением», — приводит РБК слова белорусского президента.

По его мнению, Макрон, которого Лукашенко назвал «незрелым политиком», уделяет слишком много внимания «одному из экс-кандидатов в президенты Беларуси». «С учетом того, что этот экс-кандидат — дама, французский лидер рискует ко внутренним проблемам Франции получить еще и личные — у себя дома», — считает Лукашенко.

Накануне Макрон охарактеризовал ситуацию в Белоруссии как кризис авторитарной власти, не способной понять логику демократии. В связи с этим, считает он, Лукашенко должен уйти с должности. Французский лидер заявил, что восхищен демонстрантами в Белоруссии, которые выходят на акции протеста со дня проведения выборов в республике 9 августа. «Особенное уважение вызывают женщины, которые проводят шествия каждую субботу», — добавил он.

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