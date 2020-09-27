Разведчик рассказал об убийстве гуманоида на военной базе в США

Бывший военнослужащий ВВС США майор Джордж Филлер заявил, что в 1978 году неопознанный летающий объект был по ошибке принят за шпионский аппарат.

По словам Филлера, об инциденте ему рассказал старший офицер военной полиции. Полицейский сообщил, что когда в небе над базой в Форт-Диксе был замечен НЛО, он отправился выяснить детали произошедшего. Прибыв на место, он обнаружил возле машины на земле «тонкое серо-коричневое существо».

Так как незнакомец не реагировал на требования остановиться, офицер открыл огонь на поражение, приводит радио Sputnik описание инцидента из книги Филлера «Странный корабль: истинная история жизни офицера разведки ВВС США и НЛО».

К моменту, когда на место прибыла специальная команда, «инопланетянин» больше не подавал признаков жизни. Впоследствии тело якобы доставили на базу ВВС Райт-Паттерсон в Огайо.