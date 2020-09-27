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Дом ушел под землю в деревне Кировской области

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Госпожнадзор г. Вятские Поляны

Частный дом полностью ушел под землю в Кировской области. На месте строения появилась воронка диаметром несколько метров.

Инцидент произошел в ночь на 26 сентября в деревне Дым-Дым-Омга. В доме никто не жил, поэтому пострадавших нет, сообщает РИА Новости со ссылкой на свои источники.

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Местные жители предположили, что здание стояло на карстовом провале, который мог появиться из-за вымывания пород подземными водами.

На месте строения появилась воронка диаметром несколько метров. Подобные воронки возникали в этой местности в 60-е годы.

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Топ комментариев

xarakire

Мы поражены мужеством и стойкостью желтых жилетов. Макрон должен уйти.

nastya19944

Китаю дешевле продают электричество, чем населению страны.

xxxevgen

я вот одного не пойму, почему во всем мире кризис и спад экономики, а дно пробивает рубль???

ld_andrey

А что он желтыми жилетами не восхищался?..

ifhbrjd

Зато рубель это заметил - опять рухнул.