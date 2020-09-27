Дом ушел под землю в деревне Кировской области

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Частный дом полностью ушел под землю в Кировской области. На месте строения появилась воронка диаметром несколько метров.
Инцидент произошел в ночь на 26 сентября в деревне Дым-Дым-Омга. В доме никто не жил, поэтому пострадавших нет, сообщает РИА Новости со ссылкой на свои источники.
Местные жители предположили, что здание стояло на карстовом провале, который мог появиться из-за вымывания пород подземными водами.
На месте строения появилась воронка диаметром несколько метров. Подобные воронки возникали в этой местности в 60-е годы.