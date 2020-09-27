Создатели объяснили отсутствие Бессердечной в «Игре престолов»

Шоураннеры культовой «Игры престолов» Дэвид Бениофф и Дэн Уайс раскрыли причины, по которым в сериале не появилась Бессердечная – воскрешенная магией Кейтилин Старк, лишившаяся человечности.

По данным портала Entertainment Weekly, журналист которого готовит к изданию книгу о съемках сериала, причин такого решения было несколько. В книгах Бессердечная – это мстительное существо, сохранившее воспоминания о произошедшем, но лишившаяся сострадания и других добрых чувств. Из-за того, что при жизни ей перерезали горло, она не может говорить.

В книгах, рассказали Бениофф и Уайс, у нее очень мало сцен, и поскольку автор цикла Джордж Мартин до сих пор не закончил сагу, неизвестно, к чему приведет линия этого персонажа. Шоураннеры не хотели спойлерить поклонникам книг то, что пока остается покрытым тайной.

Кроме того, они знали, что через некоторое время придется оживлять Джона Сноу. Введение линии Бессердечной уменьшило бы значимость смерти персонажей, а они хотели, чтобы гибель бастарда на самом деле шокировала зрителей.

Кроме того, они сочли, что ее возвращение, пусть и в виде мстительного ожившего мертвеца, уменьшило бы значимость Красной свадьбы, действительно ставшей самым драматичным и жестоким моментом сериала. Также образ Бессердечной с рассеченным горлом, по мнению создателей, был бы ниже достоинства актрисы Мишель Фейрли.

«Последний момент Кейтилин был таким фантастическим, а Мишель такая замечательная актриса, что возвращать ее в образе безголосого зомби – все равно, что уменьшить ранее произведенный эффект», – сказал Бениофф.

При этом сам Джордж Мартин настаивал на включении Бессердечной в сериал, он отмечал, что у нее важнейшая роль, и что он продолжает показывать ее в шестой книге. «Одна из вещей, которую я хотел показать ею, – это то, что смерть, которую она перенесла, изменила ее», – сказал писатель.