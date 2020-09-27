Горный Алтай обновил рекорд по приросту больных COVID-19

Впервые с начала эпидемии коронавируса за сутки в Республике Алтай выявлено 107 больных, предыдущий рекорд составлял 78 человек, следует из сообщения оперштаба.

Всего в регионе подтверждено уже 3 427 случаев, обследовано на инфекцию 91 679 человек из 216 тысячи жителей региона. При этом процент заражения возрастает – 107 новых случаев обнаружили при исследовании 811 проб.

На данный момент в республике выздоровели 2 510 человек, зарегистрировано 19 летальных случаев. Бессимптомных и переносящих болезнь в легкой форме лечат дома, остальных госпитализируют, в пятницу было объявлено, что к началу следующей недели в ковидных госпиталях развернут еще 70 мест.

При этом значительная часть местного населения все еще продолжает игнорировать масочный режим и утверждает, что коронавируса либо нет, либо его опасность сильно преувеличена. Нередки случаи, когда над людьми в масках в общественных местах смеются и оскорбляют их. Представители властей и надзорных органов проводят рейды и проверки, штрафуют нарушителей.