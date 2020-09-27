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Горный Алтай обновил рекорд по приросту больных COVID-19

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ГУ МЧС России по Новосибирской области

Впервые с начала эпидемии коронавируса за сутки в Республике Алтай выявлено 107 больных, предыдущий рекорд составлял 78 человек, следует из сообщения оперштаба.

Всего в регионе подтверждено уже 3 427 случаев, обследовано на инфекцию 91 679 человек из 216 тысячи жителей региона. При этом процент заражения возрастает – 107 новых случаев обнаружили при исследовании 811 проб.

На данный момент в республике выздоровели 2 510 человек, зарегистрировано 19 летальных случаев. Бессимптомных и переносящих болезнь в легкой форме лечат дома, остальных госпитализируют, в пятницу было объявлено, что к началу следующей недели в ковидных госпиталях развернут еще 70 мест.

При этом значительная часть местного населения все еще продолжает игнорировать масочный режим и утверждает, что коронавируса либо нет, либо его опасность сильно преувеличена. Нередки случаи, когда над людьми в масках в общественных местах смеются и оскорбляют их. Представители властей и надзорных органов проводят рейды и проверки, штрафуют нарушителей.

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Горный Алтай обновил рекорд по приросту больных COVID-19
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Топ комментариев

nastya19944

Китаю дешевле продают электричество, чем населению страны.

xxxevgen

я вот одного не пойму, почему во всем мире кризис и спад экономики, а дно пробивает рубль???

xarakire

Мы поражены мужеством и стойкостью желтых жилетов. Макрон должен уйти.

ifhbrjd

Зато рубель это заметил - опять рухнул.

ld_andrey

А что он желтыми жилетами не восхищался?..