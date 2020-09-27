МИД России призвал Армению и Азербайджан прекратить огонь

Москва призывает стороны конфликта в зоне Нагорного Карабаха
немедленно прекратить огонь и приступить к переговорам для стабилизации
ситуации, говорится в заявлении МИД РФ.
«По имеющейся информации, резко обострилась ситуация в зоне
нагорно-карабахского конфликта. Вдоль линии соприкосновения с обеих сторон идут
интенсивные обстрелы, поступают сведения о потерях», — говорится в заявлении.
Российское внешнеполитическое ведомство. «Призываем стороны
немедленно прекратить огонь и приступить к переговорам в целях стабилизации
ситуации», — подчеркнули в МИД.
В воскресенье Минобороны Азербайджана сообщило, что Армения
начала интенсивный обстрел позиций азербайджанской армии. По данным оборонного
ведомства, есть убитые и раненые среди гражданского населения.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что
азербайджанские ВС начали наступление в направлении Нагорного Карабаха.
Согласно информации МИД Армении, армия Азербайджана бомбит населенные пункты, в
том числе и столицу непризнанной республики Степанакерт.