МИД России призвал Армению и Азербайджан прекратить огонь

Москва призывает стороны конфликта в зоне Нагорного Карабаха немедленно прекратить огонь и приступить к переговорам для стабилизации ситуации, говорится в заявлении МИД РФ.

«По имеющейся информации, резко обострилась ситуация в зоне нагорно-карабахского конфликта. Вдоль линии соприкосновения с обеих сторон идут интенсивные обстрелы, поступают сведения о потерях», — говорится в заявлении.

Российское внешнеполитическое ведомство. «Призываем стороны немедленно прекратить огонь и приступить к переговорам в целях стабилизации ситуации», — подчеркнули в МИД.

В воскресенье Минобороны Азербайджана сообщило, что Армения начала интенсивный обстрел позиций азербайджанской армии. По данным оборонного ведомства, есть убитые и раненые среди гражданского населения.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что азербайджанские ВС начали наступление в направлении Нагорного Карабаха. Согласно информации МИД Армении, армия Азербайджана бомбит населенные пункты, в том числе и столицу непризнанной республики Степанакерт.