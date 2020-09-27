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МИД России призвал Армению и Азербайджан прекратить огонь

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба МИД РФ

Москва призывает стороны конфликта в зоне Нагорного Карабаха немедленно прекратить огонь и приступить к переговорам для стабилизации ситуации, говорится в заявлении МИД РФ.

«По имеющейся информации, резко обострилась ситуация в зоне нагорно-карабахского конфликта. Вдоль линии соприкосновения с обеих сторон идут интенсивные обстрелы, поступают сведения о потерях», — говорится в заявлении.

Российское внешнеполитическое ведомство. «Призываем стороны немедленно прекратить огонь и приступить к переговорам в целях стабилизации ситуации», — подчеркнули в МИД.

В воскресенье Минобороны Азербайджана сообщило, что Армения начала интенсивный обстрел позиций азербайджанской армии. По данным оборонного ведомства, есть убитые и раненые среди гражданского населения.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что азербайджанские ВС начали наступление в направлении Нагорного Карабаха. Согласно информации МИД Армении, армия Азербайджана бомбит населенные пункты, в том числе и столицу непризнанной республики Степанакерт.

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