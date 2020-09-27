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Кузбасс продлил ограничения по коронавирусу

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Власти Кемеровской области продлили в регионе режим повышенной готовности, связанный с распространением коронавирусной инфекции. Все действующие ограничения сохранятся в регионе вплоть до 31 октября.

«Для предупреждения распространения инфекции работодателям рекомендовано перевести сотрудников на удаленную или дистанционную работу, если для этого имеются технические возможности», — говорится в документе.

Отдельным распоряжением продляется режим изоляции в домашних условиях для жителей Кузбасса старше 65 лет. Данные ограничения будут действовать как минимум до 14 октября. Исключение делается для посещения медицинских организаций, а также случаев, связанных с бытовыми, семейными или экстренными ситуациями.

Также людям старше 65 лет разрешено покидать дом для посещения органов государственной власти и многофункциональных центров. Режим изоляции в домашних условиях может не применяться к руководителям и сотрудникам предприятий, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для их функционирования.

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xarakire

Мы поражены мужеством и стойкостью желтых жилетов. Макрон должен уйти.

xxxevgen

я вот одного не пойму, почему во всем мире кризис и спад экономики, а дно пробивает рубль???

ifhbrjd

Зато рубель это заметил - опять рухнул.

nastya19944

Китаю дешевле продают электричество, чем населению страны.

xarakire

Я, конечно, не поддерживаю, но и осуждать их тоже не могу.Так называемые "украинцы" своим скотским поведением...