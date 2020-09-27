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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Армения объявила военное положение и всеобщую мобилизацию

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Пресс-служба Минобороны России

Власти Армении объявили в стране военное положение и всеобщую мобилизацию из-за событий в Нагорном Карабахе, заявил премьер-министр Никол Пашинян.

«Правительственным решением в Республике Армения объявляется военное положение и всеобщая мобилизация. Решение вступит в силу после официального опубликования. Личному составу, приписанному к войскам, призываю явиться в свои территориальные военные комиссариаты», — приводит РИА Новости слова Пашиняна.

В воскресенье утром премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что азербайджанские ВС начали наступление в направлении Нагорного Карабаха. Согласно информации МИД Армении, армия Азербайджана бомбит населенные пункты, в том числе и столицу непризнанной республики Степанакерт.

Со своей стороны в Минобороны Азербайджана заявили, что азербайджанская армия принимает меры в ответ на действия армянской стороны на линии соприкосновения и контролирует ситуацию.

Баку и Ереван выступили со взаимными обвинениями в обострении ситуации. Минобороны Азербайджана утверждает, что огонь открыла армянская сторона, а азербайджанские силы начали контрнаступательную операцию. В Минобороны Армении заявляют, что Карабах подвергся воздушным и ракетным атакам со стороны Азербайджана.

Карабахский конфликт начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.

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Оборона #Военная политика #Конфликты #Армия #Мир
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xarakire

Мы поражены мужеством и стойкостью желтых жилетов. Макрон должен уйти.

xxxevgen

я вот одного не пойму, почему во всем мире кризис и спад экономики, а дно пробивает рубль???

ifhbrjd

Зато рубель это заметил - опять рухнул.

nastya19944

Китаю дешевле продают электричество, чем населению страны.

xarakire

Я, конечно, не поддерживаю, но и осуждать их тоже не могу.Так называемые "украинцы" своим скотским поведением...