Армения объявила военное положение и всеобщую мобилизацию

Власти Армении объявили в стране военное положение и всеобщую мобилизацию из-за событий в Нагорном Карабахе, заявил премьер-министр Никол Пашинян.

«Правительственным решением в Республике Армения объявляется военное положение и всеобщая мобилизация. Решение вступит в силу после официального опубликования. Личному составу, приписанному к войскам, призываю явиться в свои территориальные военные комиссариаты», — приводит РИА Новости слова Пашиняна.

В воскресенье утром премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что азербайджанские ВС начали наступление в направлении Нагорного Карабаха. Согласно информации МИД Армении, армия Азербайджана бомбит населенные пункты, в том числе и столицу непризнанной республики Степанакерт.

Со своей стороны в Минобороны Азербайджана заявили, что азербайджанская армия принимает меры в ответ на действия армянской стороны на линии соприкосновения и контролирует ситуацию.

Баку и Ереван выступили со взаимными обвинениями в обострении ситуации. Минобороны Азербайджана утверждает, что огонь открыла армянская сторона, а азербайджанские силы начали контрнаступательную операцию. В Минобороны Армении заявляют, что Карабах подвергся воздушным и ракетным атакам со стороны Азербайджана.

Карабахский конфликт начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.